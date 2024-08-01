К юбилею области в Тюмени открыли еще один благоустроенный двор

| Фото: Пресс-служба администрации города Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации города Тюмени

Обновленный двор стал подарком к 80-летию Тюменской области для жителей дома №18 по ул. Николая Федорова. В торжественном открытии приняли участие представители управы Восточного округа, Тюменской городской Думы, организации-подрядчика, инициативные жители, сообщает пресс-служба городской администрации.

| Фото: Пресс-служба администрации города Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации города Тюмени

Общая площадь благоустройства составила 2 тыс. 306 квадратных метров. Здесь появились детские площадки с песчаным покрытием и современные спортивные тренажеры. Во дворе вечерами будет светло - для этого смонтировано восемь новых опор освещения. К радости автолюбителей расширена зона парковки, для маломобильных жителей установлен пандус. Решен вопрос с водоотведением - смонтированы дренажные и дождеприемные колодцы.

[IMG_2,3,4]

В своей приветственной речи руководитель управы Восточного АО Евгений Триль отметил, что коллектив управы гордится результатом работы, и попросил жителей бережно относиться к новым объектам. За большой вклад в развитие округа и активное участие в благоустройстве дворовой территории он вручил благодарности представителям подрядных организаций, службы заказчика и активистке дома Людмиле Пушкиной.

После подписания акта приемки открытие двора украсила детская программа от специалистов Центра культуры и искусства "Современник".

[IMG_5,6]