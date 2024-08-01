Тюменцев приглашают на сестринскую прогулку
Общество, 10:54 16 августа 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Встреча "Сестринская прогулка" состоится в Тюмени у уличных часов, расположенных рядом со Сбербанком (ул. Мориса Тереза, д. 1), 19 августа. Мероприятие предлагает уникальный женский взгляд на город, объединяя эмоции, искусство и городскую инфраструктуру.
Здесь не будет традиционного экскурса — вместо этого, это будет живое и открытое общение с горожанами, сообщают организаторы.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация по ссылке. Начало в 18 часов. С собой необходимо взять наушники. Возрастное ограничение: 16+.
Отметим, что проект реализуется при поддержке курса проектного менеджмента "Факультет создателей" и мультицентра "Контора пароходства".