Тюменцев приглашают на сестринскую прогулку

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Сестринская прогулка" состоится в Тюмени у уличных часов, расположенных рядом со Сбербанком (ул. Мориса Тереза, д. 1), 19 августа. Мероприятие предлагает уникальный женский взгляд на город, объединяя эмоции, искусство и городскую инфраструктуру.

Здесь не будет традиционного экскурса — вместо этого, это будет живое и открытое общение с горожанами, сообщают организаторы.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация по ссылке. Начало в 18 часов. С собой необходимо взять наушники. Возрастное ограничение: 16+.

Отметим, что проект реализуется при поддержке курса проектного менеджмента "Факультет создателей" и мультицентра "Контора пароходства".