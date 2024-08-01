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Тюменцы стали чаще оформлять получение пенсии на банковскую карту

Общество, 16:26 15 августа 2024

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Жители Тюменской области, которые получают пенсию в Сбербанке, все чаще выбирают для этого банковские карты. На 1 августа 2024 года доля таких клиентов в Западно-Сибирском отделении Сбербанка достигла 71%.

Получение пенсии на карту является удобным и безопасным способом. Деньги зачисляются в день получения пенсии, и их можно снять в отделениях Сбербанка, банкоматах или при покупке товаров в магазинах-партнерах банка, в том числе в торговой сети "Пятерочка", "Монетка", "Перекресток" и других.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Банковская карта позволяет не только удобно и безопасно получать пенсионные начисления, но и выгодно ими распоряжаться. Пенсионерам Сбербанк предлагает специальные условия по вкладам и кредитам, а также начисляет повышенные бонусы СберСпасибо при оплате покупок картой. Этими бонусами можно расплачиваться за продукты, лекарства и другие повседневные покупки".

Жителям Тюменской области больше не нужно посещать МФЦ или Социальный фонд РФ, чтобы оформить заявление о выходе на пенсию. Оба документа — о назначении и получении — выплат можно оформить в мобильном приложении или в офисах Сбера. Сотрудники в отделении помогут заполнить заявление и сразу передадут его в Социальный фонд, расскажут, как пользоваться пенсионной картой и как оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

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erid: 2VtzqugrWY4, ПАО Сбербанк

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