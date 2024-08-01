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В Тюмени сбили велосипедиста

Происшествия, 17:43 15 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнего велосипедиста сбила машина марки Chevrolet на регулируемом пешеходном переходе на ул. Герцена, 62 в Тюмени 15 августа. Молодой курьер получил травму, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным тюменец выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора не спешившись. Со слов подростка, он не ожидал, что до сих пор будет гореть красный сигнал светофора, потому что ездит по этому маршруту каждый день и знал, что вот-вот загорится зеленый.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , велосипедист

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