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Тюменцы могут выиграть до 500 тыс. рублей в конкурсе "Индекс мечтателя"

Общество, 20:27 15 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьников и студентов Тюменской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Индекс мечтателя". Проект направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодых людей от 15 лет до 21 года, сообщает информационный центр правительства региона.

200 лучших участников встретятся в финале, который пройдет в рамках форума "Путешествие к мечте" в мастерской управления "Сенеж". Также здесь состоится грантовый конкурс от президентской платформы "Россия — страна возможностей" и "Росмолодежи". Молодые люди могут получить до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Прием заявок стартует 1 сентября. Регистрация будет открыта до 15 ноября.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

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# проекты , студенты , школьники

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