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В Тюмени открыли памятник генерал-лейтенанту Павлу Фитину

Общество, 11:38 16 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Церемония открытия памятника руководителю внешней разведки СССР генерал-лейтенанту Павлу Фитину состоялась в Тюмени на площади Борцов Революции 16 августа. В мероприятии приняли участие представители администрации города, депутаты городской и областной дум, ветераны органов внутренних дел.

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов назвал событие знаковым для региона и города.

"В 33 года наш земляк возглавил советскую внешнюю разведку. Это уникальная личность, незаурядный человек. Вся его жизнь – пример беззаветного, преданного служения нашей родине", – отметил спикер регионального парламента.

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Павел Фитин родился в селе Ожогино Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии, окончил школу в Тюмени. В 1939 году возглавил внешнюю разведку органов госбезопасности СССР, внес вклад в победу в Великой Отечественной войне и овладение Советским Союзом секретами ядерного оружия.

Николай Ступников

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