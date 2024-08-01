Молодежные лаборатории при вузах продолжат создавать в рамках нового нацпроекта

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Создание молодежных лабораторий в рамках национального проекта "Наука и университеты" велось с 2018 по 2024 годы. Рабочими местами обеспечены более 9 тыс. исследователей, из них более 6 тыс. — молодые ученые.

По информации правительства РФ, работа по открытию новых площадок для молодых ученых продолжится по новому нацпроекту "Молодежь и дети".

"Программа по созданию молодежных лабораторий показала свою эффективность. Благодаря ее реализации было создано множество разработок, которые применяются в различных отраслях. За шесть лет в 70 регионах нашей страны открыто 940 новых лабораторий", — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В РФ собирают заявки на создание молодежных лабораторий, их отбирают в соответствии с приоритетными направлениями развития науки для достижения технологического лидерства России. Также важным условием является наличие индустриальных партнеров.

"За шесть лет молодежные лаборатории были открыты в 254 научных организациях и 119 университетах России. И, безусловно, высокой оценкой деятельности Минобрнауки в реализации этой программы стал тот факт, что с завершением в этом году нацпроекта "Наука и университеты" она продолжит свое развитие в новом нацпроекте — "Молодежь и дети"", — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.