Александр Моор: сегодня мы создаём историю региона и России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня мы создаём историю региона и России. Жители Тюменской области продолжают раскрывать интеллектуальный, экономический, инвестиционный и туристический потенциалы своей малой родины. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественной программе в честь 80-летия региона.

"Многое изменилось за 80 лет. Неизменным осталось наше тюменское отношение к дружбе, милосердию, готовность по первому зову прийти на помощь и защищать Родину. Сегодня бойцы из Тюменской области, Югры, Ямала и всех регионов нашей страны плечом к плечу, как и деды и братья, сражаются за справедливый мир и благополучие России. Мы преклоняемся перед их стойкостью и героизмом! Тюменцы сражаются в зоне СВО и являются примером стойкости и мужества. А мы с вами все вместе поддерживаем земляков - участников специальной военной операции и членов их семей! Тюменцы - в одном строю вместе с приграничными регионами России, вместе с новыми регионами России, вместе со всей страной, вместе с нашим президентом. Вместе мы победим!" - обратился к землякам губернатор.

Глава региона вручил 12 выдающимся деятелям Тюменской области звания почетных работников отраслей промышленности, образования, здравоохранения, культуры и искусства, строительной сферы, лесного комплекса, физической культуры и спорта.

Оксана Корнеенкова