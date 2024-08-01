Руслан Кухарук: мы вместе смотрим в наше общее будущее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мы вместе смотрим в наше общее будущее. Мы друзья и соседи, вместе вносим свой вклад в развитие Западной Сибири и Уральского федерального округа, всей страны.

Об этом заявил врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук на торжестве, приуроченном 80-летию Тюменской области, которое прошло в ДК "Нефтяник" Тюмени 16 августа.

"Мы помним наши победы, вместе объединяемся перед лицом трудностей. Мы помогаем друг другу и только это является залогом нашего совместного движения вперед. Наша гордость, наше богатство – это люди, труд поколений, внесших свой вклад в развитие наших регионов. Основа нашей дружбы – судьбы земляков, истории и традиции семей, сибирский характер, любовь к Родине. Многие тюменцы служили своей стране, живя и работая на территории Югры, так многие югорчане связали свою жизнь с Тюменской землей. Мы и сегодня живем, работаем вместе", - подчеркнул Руслан Кухарук.

В знак дружбы и слов благодарности он подарил творческий презент из Югры – афишу нового спектакля Нижневартовского театра юного зрителя. Он посвящен героям – первооткрывателям Самотлора – легендарного месторождения, которым открылась новая эра освоения Тюменской области, Югры и Ямала, а также всей страны.

"Югорчане приглашают на это представление ветеранов специальной военной операции и их родных, ветеранов труда и многодетные семьи Тюменской области", - уточнил врио главы региона.

Оксана Корнеенкова