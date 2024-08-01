Тюменская область стала жемчужиной России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала жемчужиной России. Об этом заявил председатель областной думы Фуат Сайфитдинов на торжественном мероприятия, посвящённом 80-летию региона, которое прошло в ДК "Нефтяник" Тюмени 16 августа.

"Тюменская область стала тем местом, которое очень много значит для каждого из нас . Она стала настоящей жемчужиной России. Сегодня вам слова искренней признательности за труд, за ваше желание и умение каждодневно доказывать, что жить и работать в Сибири, даже если по своей воле, - это не тяжелая доля, а счастливая человеческая судьба. Могущество российское не только прибывает Тюменской областью. На протяжении полувека созданный нефтегазовый комплекс во многом обеспечивает экономическую стабильность и безопасность всей страны", - подчеркнул председатель заксобрания.

Его коллега – председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков отметил, что область была образована в годы войны и с того же момента стала оплотом для всей страны. Земляки трудились на заводах, где выпускали для фронта все - от мин до самолетов и катеров.

"Трудовой героизм и доблесть были отмечены. В 2021 году Тюмени присвоили звание "Город трудовой доблести". В послевоенные годы этот мощный тюменский фундамент стал основой для других побед и свершений. Первая отправка нефти в мае 1964 года с Шаимского месторождения стало отправной точкой в новой истории Тюменской области. Открытия геологов, нефтяников превратили регион из аграрного края в очень мощный нефтегазохимический кластер", - сказал Борис Хохряков.

Он вручил хантыйский туесок с шахматами. Набор выполнен в традициях этого северного народа – каждая фигура заключает в себе пожелание. Ладья – это крепкий чум, слон – защита от врагов, король – символ удачного промысла.

Председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин сказал в своем поздравлении, что желает большому и дружному региону стабильности и роста. А его коллега - председатель думы Челябинской области Олег Гербер отметил, что заслуги Тюменской области перед страной значительны. И его главное пожелание – сохранить и нарастить темпы развития, которые набраны.

Отметим, что в ходе торжества также в адрес региона прозвучали поздравительные адреса от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, главы города Москвы Сергея Собянина и других видных политических деятелей России.

В завершении мероприятия выступили творческие коллективы Тюменской области. Они представили 13 номеров, в которых заняты 300 лучших артистов региона.

Оксана Корнеенкова