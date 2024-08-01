Тюменские хоккеисты поучаствуют в Кубке губернатора Пермского края

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" примет участие во втором предсезонном турнире, где разыграют Кубок губернатора Пермского края с 17 по 19 августа. На льду УДС "Молот" встретятся четыре команды.

17 августа "Рубин" скрестит клюшки с хозяевами - "Молотом", поединок стартует в 18 часов. 18 августа в 13 часов начнется матч с клубом "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы. 19 августа, также в 13 часов, - с "Зауральем" из Кургана.

Принимающий клуб организует трансляции в своем сообществе ВКонтакте. Зрители смогут попасть на арену бесплатно. Тюменцы, которые будут в Перми в указанные даты, смогут поддержать команду, пишет "Вслух.ру".

Напомним, что в турнире памяти Н.В. Парышева в Кургане "Рубин" занял третье место. Это были первые выступления под руководством нового главного тренера Дмитрия Андреева. Новый сезон ВХЛ для "Рубина" начнется 4 сентября на выезде в Ханты-Мансийске с "Югрой", первая домашняя серия стартует 20 сентября матчем с "Торосом".