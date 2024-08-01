Тюменский врач выявила у пациента на ранеей стадии редкую форму рака

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменский эндокринолог Медицинского консультационно-диагностического центра Наталья Попова вовремя выявила медуллярный рак щитовидный железы. 65-летний мужчина попал к врачу по направлению из своей поликлиники, сообщает пресс-секретарь МКДЦ.

Мужчина жаловался на кашель, который беспокоил его в течение нескольких месяцев. Выяснилось, что пациент наблюдался у эндокринолога и результаты УЗИ показали в щитовидной железе узел размером около одного сантиметра.

Оценив наличие подозрительных признаков (неровный контур и увеличенные лимфоузлы на шее), Наталья Попова назначила пациенту дополнительные обследования - анализ крови на кальцитонин и пункцию узла щитовидной железы.

Результаты анализа крови показали превышение нормы уровня кальцитонина (гормона щитовидной железы) в пять раз. Дальнейшие исследования подтвердили опасение врача. Пациенту незамедлительно была проведена операция по удалению щитовидной железы и части лимфоузлов шеи.

На сегодняшний день мужчина регулярно наблюдается у врача-эндокринолога и врача-онколога, а каких-либо жалоб на самочувствие не отмечает.

Отметим, что медуллярный рак щитовидной железы обнаружить на ранней стадии достаточно сложно, поскольку выраженных симптомов оно может и не давать. Однако в последующем для него возможны такие проявления, как кашель, увеличение лимфатического узла шеи, осиплость либо охриплость в голосе.