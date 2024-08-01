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Тюменцев участ выстраивать социальное партнерство

Общество, 13:31 17 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пять тюменцев участвуют в образовательном интенсиве для Добро.Центров в Югре. Он впервые проходит на базе центра "Добрино" в Ханты-Мансийске, который в апреле этого года открыл президент РФ Владимир Путин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Регион представляют Маргарита Варавко из юргинского центра развития детей и молодежи "Лидер"; Евгения Ошуркова из центра добровольцев управления молодежной политики ТюмГУ; Александр Рыков — АО "Культура" Нижнетавдинского района; Рита Рахматуллина — АУ "Центр досуга и культуры Уватского муниципального района"; Ольга Клейменова — молодежный центр "Поколение" Тюменского района.

Вместе с представителями других регионов они учатся выстраивать эффективную работу с благополучателями и НКО, погружаются в особенности работы некоммерческого сектора, перенимают опыт коллег и делятся своим.

Образовательный интенсив продлится до 18 августа. Всего в нем принимают участие 120 человек из 39 регионов России.

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# интенсив , опыт

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