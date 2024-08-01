11 тюменцев получили благодарности за вклад в борьбе с паводком

| Фото: информационный центр правительства Тюменской обаслти | Фото: информационный центр правительства Тюменской обаслти

11 жителям Тюменской области полпред президента России в УФО Владимир Якушев вручил благодарности за вклад в борьбе с паводком на встрече в Доме приемов 17 августа. Среди тех, кто удостоен поощрения – профессиональные спасатели, дорожники, работники образования, водители, трактористы и госслужащие.

"Работы было очень много. Благодаря вам, мы сделали все возможное, чтобы предотвратить огромный ущерб, который могла принести вода. Беспрецедентно опасная история складывалась на федеральной трассе Тюмень – Омск, которую могло размыть. Благодарю за ту работу, которую вы сделали в нужное для Тюменской области время", – сказал Владимир Якушев.

Весной уровень воды в реках региона побил все исторические рекорды. Режим ЧС был введен заблаговременно. Решения принимались оперативно на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством главы области Александра Моора.