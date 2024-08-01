Тюменец украл в магазине мясорубку
Происшествия, 15:55 18 августа 2024
| Фото: Прокуратура Тюменской области
Подозреваемый в краже бытовой техники задержан в Тюмени сотрудниками полиции, сообщает УМВД по Тюменской области. В полицию обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что из торгового зала пропала электрическая мясорубка. Ущерб составил около 3 тыс. рублей.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый тюменец 1997 года рождения. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что дождавшись момента когда рядом не было других посетителей, он взял с полки мясорубку, убрал её в сумку и покинул магазин.
Похищенное тюменец позже продал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы.