Тюменец украл в магазине мясорубку

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Подозреваемый в краже бытовой техники задержан в Тюмени сотрудниками полиции, сообщает УМВД по Тюменской области. В полицию обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что из торгового зала пропала электрическая мясорубка. Ущерб составил около 3 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый тюменец 1997 года рождения. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что дождавшись момента когда рядом не было других посетителей, он взял с полки мясорубку, убрал её в сумку и покинул магазин.

Похищенное тюменец позже продал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы.