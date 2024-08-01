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Матч ФК "Тюмень" и новороссийского "Черноморца" пройдёт 18 августа

Спорт, 16:01 18 августа 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной тур МЕЛБЕТ-Первой лиги завершится 18 августа матчем в Новороссийске футболистов местного "Черноморца" и "Тюмени". Игра в Новороссийске стартует в 21 час 30 минут по тюменскому времени.

Утром в субботу тюменцы вылетят из дома прямым рейсом в Сочи, три с половиной часа провели в пригородном поезде, который доставил их в Туапсе. Оставшееся расстояние они преодолели на автобусе.

В прошлом сезоне тюменцы смогли победить "Черноморец" со счётом 1:0. Посмотреть матч прямом эфире можно в VK Видео.

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