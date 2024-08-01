Летняя площадка в Аптекарском саду приглашает на закрытие сезона

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На закрытие летнего сезона в Аптекарском саду приглашают жителей и гостей Тобольска 25 августа. С 15 до 20 часов участникам презентуют итоговые продукты проекта "Летняя площадка в Аптекарском саду", проведут пикник с презентацией книги.

Также пройдут музыкальный и литературный квартирники с участием музыкантов, литераторов и писателей Тобольска. Жители города могут поучаствовать в активностях. На площадке "Семейный аромат" гости узнают об ароматах и их свойствах и выберут свой.

За это они получат в подарок пробники и сертификаты на будущие покупки. На втором интерактиве "Коробка с секретом" тоболякам нужно будет определить местоположение спрятанных предметов и расставить их в правильном порядке.

За верно выполненное задание участники получат приз. Кроме того, всех желающих приглашают на танцевальный батл Just Dance, где игроки будут повторять движения за танцором на экране.

В 16 часов презентуют книгу Аптекарского сада со сказками. Авторы расскажут истории написания произведения и зачитают самые интересные моменты. Также пройдёт розыгрыш — участники смогут получить книгу со сказками.

Семья, которая наиболее активно участвовала в мероприятиях площадки, получит приз от мультицентра "Моя территория" — сертификат в аквапарк, пишет "Мегатюмень".