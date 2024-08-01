Молодого тюменца задержали с "синтетикой" сотрудники полиции

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени н юноша Молодого человека с запрещённым веществом задержали в Тюмени сотрудники полиции.

Вечером в районе ул. Центральной сотрудники ДПС заметили прохожего, чьё поведение показалось им подозрительным.

Парень озирался по сторонам и заметно нервничал. Сотрудники полиции приняли решение проверить его документы. Тюменец 2005 года рождения признался, что у него в кармане есть запрещённое вещество, которое он приобрёл для личного употребления.

В присутствии понятых сверток изъят и направлен на экспертизу. Её результат показал, что юноша хранил при себе 0,3 грамма синтетического наркотика. В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков тюменца возбуждено уголовное дело по статье 228.