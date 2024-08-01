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Тюменцы предпочитают изучать английский и китайский языки

Общество, 16:55 18 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Китайский язык на втором месте по популярности у жителей Тюмени. Такие данные опроса опубликовали специалисты сервиса SuperJob.

4 из 10 жителей Тюмени хотели бы выучить английский язык. В сервиса приняли участие представители экономически активного населения из Тюмени.

40% жителей Тюмени хотели бы выучить английский. На втором месте по популярности — китайский - 15%. Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 8% опрошенных.

По 5% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки - корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие.

9% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки, мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий, а женщины — японский и французский.

С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый житель Тюмени с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц.

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# китайский язык

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