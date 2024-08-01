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Автобус № 22 в Тюмени изменит схему движения с 24 августа

Общество, 08:12 21 августа 2024

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Новый маршрут для автобуса № 22 в Тюмени начнет действовать с 24 августа 2024 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общественный транспорт начнет движение по ул.Защитников Отечества в районе ЖК "Европейский берег" и "Набережный квартал". Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новых остановочных пунктах: в прямом направлении – "мкр. Европейский", "проезд Тихий" и в обратном направлении – "ул. Газовиков", "мкр. Европейский", "ул. Алебашевская".

Маршрут изменен с учетом мнения тюменцев. 93 % опрошенных высказались за включение в схему движения ул. Защитников Отечества. Всего в анкетировании приняли участие более 800 горожан. С результатами опроса можно ознакомиться здесь.

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# новый маршрут , общественный транспорт

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