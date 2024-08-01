В Тюмени 73 % работников знают, где находится производственная аптечка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

73 % тюменских работников знают, где находится производственная аптечка, 9 % догадываются, где она может быть, 18 % не знают о ее наличии.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные жители Тюмени, сообщает пресс-служба сервиса.

Наличие производственной аптечки — обязанность работодателя. Новые требования к ее комплектации утвердили, они вступят в силу с 1 сентября 2024 года. У 82 % работодателей аптечка установленного образца есть.