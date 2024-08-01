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Дни Ярковского и Юргинского районов пройдут в инфопарке на Цветном бульваре

Общество, 17:12 19 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни Ярковского и Юргинского районов пройдут в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 20 августа.

С 13 до 15 часов в рамках Дня Ярковского района пройдут мастер-классы "Фенечки" и "Декоративное мини-панно". В это же время начнется интерактивная программа "Неигры", викторина "Живая история", выставка сценических костюмов ансамбля "Калинка". В 17 часов — концертная программа "Наша область – наша гордость".

В рамках Дня Юргинского района с 15 до 17 часов состоится интерактивная викторина "Область со страну величиной", мастер-классы по изготовлению броши "Частичка флага на груди", ковроткачеству "Живая нить времен". С 18 часов 30 минут до 20 часов продлится концерт "Наша область — наша гордость". В 20 часов 30 минут — диджей-сет от "Музсходки".

Возрастное ограничение: 6+.

21 августа состоится День Исетского района, 22 августа — День Государственного флага Российской Федерации и День Голышмановского городского округа.

Пройти викторину про Уватский район тюменцы смогут 23 августа. На 24 августа запланированы День Ялуторовского района и День Ялуторовска. День Заводоуковского городского округа пройдет 25 августа.

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# инфопарк , концерт , мастер-классы

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