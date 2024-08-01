Тюменские ученые выпустили атлас грибных болезней культурных злаков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебное пособие "Атлас грибных болезней культурных злаков в Тюменской области" для студентов выпустили ученые ТюмГУ. В книгу включены многолетние исследования, которые проводились с 2008 по 2022 годы. Дополнением к тексту стали цветные фотографии и графический материал.

Авторами издания стали кандидат биологических наук Наталья Колоколова, Елена Земцова из Тобольской комплексной научной станции УрО РАН и заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Нина Боме. В электронном варианте атлас вышел в 2023 году, а в 2024 году выпустили 170 печатных экземпляров.

"Материалы собиралась в основном по болезням злаковых культур: пшеница, ячмень, овес. По этому атласу можно судить о симптомах болезней на первом этапе. Работы проводились как в лабораторных условиях, так и полевых. Например, в Тобольском районе мы подбирали специальный участок и опрыскивали пшеницу. Затем все накрывалось для того, чтобы создать благоприятные условия для возбудителя, а через определенное время проводилась оценка более 20 сортов по устойчивости к заболеваниям", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Нина Боме.

Это не первое учебное пособие, написанное тюменскими биологами для студентов и аспирантов биологических и сельскохозяйственных специальностей. Ранее коллектив вуза уже выпускал книгу по современным методам исследования генетического разнообразия растений с использованием статических инструментов. В этом году их работа стала победителем в X Общероссийском конкурсе "Университетская книга" в номинации "Лучшее издание по естественным наукам".

Нина Боме добавляет, что для учебного процесса в этом году на кафедре создается фитобиблиотека. Для нее на карбоновом полигоне вуза отбираются колосья ржи, пшеницы, тритикале. Все это поможет во время учебного процесса наглядно увидеть различия озимых культур, определять их виды и разновидности.

Напомним, что карбоновый полигон ТюмГУ расположен в Нижнетавдинском районе. Там изучается более 600 вариантов растений. В этом полевом сезоне также открыли две дополнительные экологические точки в д. Казарово Тюменского района и д. Забошное Армизонского района.

Виктория Макарова