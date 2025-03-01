Иван Квитка: новые условия семейной ипотеки расширят возможности для семей с детьми

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Новые условия семейной ипотеки, которые расширят возможности для семей с детьми, вступят в силу в России с 1 апреля 2025 года. Поддержка со стороны государства теперь включает возможность покупки вторичного жилья в городах с низким уровнем жилищного строительства.

"Для Тюменской области эта мера поддержки будет действовать в Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске, где немного новостроек, - пояснил на своей странице в социальных сетях депутат Государственной Думы РФ Иван Квитка. - Программа рассчитана на семьи, где есть ребенок до семи лет".

Иван Квитка рассказал также о других законодательных инициативах, которые вступают в силу в апреле.

"На одного человека может быть оформлено не более 20 мобильных номеров. При подключении новых номеров оператор обязан проверять число активных симок абонента, в том числе и у других поставщиков связи. Если у абонента более 20 номеров, они подлежат блокировке. Эти меры направлены на борьбу с мошенниками", - сообщил Иван Квитка.

Проще станет пользоваться биометрией в банках - кредитные организации больше не могут требовать для подтверждения личности документы, если располагают биометрией человека в своих системах.

"Эта мера важна для людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Иван Квитка.

Детей легально работающих в РФ мигрантов будут зачислять в школы только после успешного тестирования на знание русского языка.