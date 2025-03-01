Энергоэффективный жилой комплекс для двух тысяч семей построили в районе Ново-Комарово Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жилой комплекс для 2 тыс. 291 семьи ввели в эксплуатацию в Тюмени. Дома площадью 119 тыс. кв. м построили за пять лет с привлечением 5,8 млрд рублей от Банка ДОМ.РФ, сообщает госкорпорация.

"Жилой комплекс находится в развивающемся районе Ново-Комарово, рядом расположены две школы, пять детских садов, торговый центр. Также будут дополнительно построены учебные заведения. Жилой комплекс включает в себя четыре дома высотой от 10 до 20 этажей. Объект сдан в срок, и уже в ближайшее время более двух тысяч семей обретут свой дом", – рассказал управляющий директор уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

По словам генерального директора ГК "Меридиан" Дениса Гулакова, у компании сложились длительные партнерские отношения с Банком ДОМ.РФ. Жилой комплекс – это уже второй успешный проект сотрудничества. Он признан инновационным продуктом на тюменском рынке новостроек, стал призером и победителем конкурсов и премий федерального и регионального масштабов. Его уникальность заключается в максимально комфортной среде для проживания - органичное и эстетическое дворовое пространство, экологичность домов и энергоэффективность высокого класса.