Виктория Сливко досрочно стала победителем рейтинга Союза биатлонистов России
Тюменская биатлонистка Виктория Сливко досрочно стала победителем рейтинга СБР сезона 2024–2025 годов.
"Вика очень здорово провела этот сезон, практически во всех гонках была в десятке лучших. Шесть раз завоевывала золото. Доказала, что является сильнейшей биатлонисткой России", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.
Он также поздравил биатлонистку и тренерский штаб тюменской сборной с отличным результатом.
Познакомиться с оценками биатлонистов можно по ссылке.