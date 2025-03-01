Виктория Сливко досрочно стала победителем рейтинга Союза биатлонистов России

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко досрочно стала победителем рейтинга СБР сезона 2024–2025 годов.

"Вика очень здорово провела этот сезон, практически во всех гонках была в десятке лучших. Шесть раз завоевывала золото. Доказала, что является сильнейшей биатлонисткой России", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он также поздравил биатлонистку и тренерский штаб тюменской сборной с отличным результатом.

Познакомиться с оценками биатлонистов можно по ссылке.