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Виктория Сливко досрочно стала победителем рейтинга Союза биатлонистов России

Спорт, 12:14 31 марта 2025

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко досрочно стала победителем рейтинга СБР сезона 2024–2025 годов.

"Вика очень здорово провела этот сезон, практически во всех гонках была в десятке лучших. Шесть раз завоевывала золото. Доказала, что является сильнейшей биатлонисткой России", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он также поздравил биатлонистку и тренерский штаб тюменской сборной с отличным результатом.

Познакомиться с оценками биатлонистов можно по ссылке.

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# Александр Моор , биатлон , Виктория Сливко

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