На Завальном кладбище в Тобольске сделают новые пешеходные дорожки

автор Настя Громик | Фото: Музей воспоминаний "Мы жили" автор Настя Громик | Фото: Музей воспоминаний "Мы жили"

Комплексное благоустройство Завального кладбища полным ходом идет в Тобольске. На территории некрополя появятся новые пешеходные дорожки и автомобильные проезды.

"Что подразумевает реставрация? По сути, это комплексное благоустройство. Это устройство пешеходных зон, в некоторых местах они появятся впервые, проезжей части, сетей освещения, переустройство сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Кроме того, будут созданы монолитные площадки для размещения на них монументов, которые были найдены на территории кладбища. Аварийные деревья вырубим", — пояснил главный инженер предприятия "Тобольскстройзаказчик" Роман Янсуфин.

На данный момент выполнено около 50 % от объема всех запланированных работ. На 70 % — устройство бетонных оснований под брусчатку. Из шести монолитных плит установили уже пять. Проложены кабельные линии сетей уличного освещения. По графику на сентябрь намечено переустройство сетей. На этой неделе планируют приступить к устройству брусчатки. Роман Янсуфин подчеркнул, что все пешеходные зоны выполняют из долговечных материалов. Используется жесткое монолитное железобетонное основание. На нем будет усиленная гранитная брусчатка повышенной толщины.

Контракт на реставрацию территории кладбища — двухгодичный. Срок выполнения, согласно договору, — сентябрь 2025 года. Работы ведутся с опережением графика. Рисков, связанных с нарушением сроков, нет, заверил главный инженер предприятия "Тобольскстройзаказчик".

Роман Янсуфин напомнил, что ремонтно-реставрационные работы на территории Завального кладбища в Тобольске выполняются в рамках двух муниципальных контрактов. Первый был заключен осенью 2023 года с подрядной организацией из Тюмени. По нему должны быть отреставрированы 13 могил, которые являются объектами историко-культурного наследия. По этому договору завершены работы на десяти могилах, из них на двух - в 2023 году, на восьми — в 2024 году.

На трех оставшихся могилах устроены бетонные основания, сделана облицовка гранитом. На одной остается поставить ограждение, на двух остальных - надгробия.

По этому договору срок завершения работ — 30 сентября.

На выполнение комплекса по реставрации самой территории кладбища, являющегося объектом историко-культурного наследия был заключен второй договор.

Инна Пахомова