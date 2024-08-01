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Жителей Тюменской области приглашают на чайный фестиваль в Заводоуковск

Общество, 08:25 21 августа 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

III Международный чайный фестиваль "Сибирский ананас" пройдет в Центральном парке Заводоуковска 24 августа, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Для гостей организуют дегустацию напитков и блюд разных народов, показ костюмов, квест "Сказки мира", опен-эйр на главной сцене парка, участниками которого станут представители Ассоциации иностранных студентов в Тюмени.

Гости праздника смогут посетить ярмарку и приобрести необычные сувениры и стилизованные украшения. Каждый, кто придет в национальном костюме любой страны, получит подарок.

Отметим, название фестиваля выбрали не случайно - это исторический факт о заводоуковской земле, где в XIX веке в оранжерее выращивали ананасы и другие тропические фрукты.

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# Заводоуковск , чай

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