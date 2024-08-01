Пенсионер из Исетского района вылетел в кювет и получил тяжелую травму

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

79-летний пенсионер из Исетского района съехал на "Ниве" в кювет на 116-м км федеральной автодороги Курган - Тюмень.

Машина опрокинулась. Водитель получил тяжелую травму, его доставили в больницу. 53-летний сын мужчины не пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, люди ехали из Кургана в с. Исетское. Движение на автодороге частично ограничили, осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются.