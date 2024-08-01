50 юным тюменцам вручат рюкзаки, тетради и канцелярию к школе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Ежегодная благотворительная акция "Собери ребёнка в школу" пройдет в Тюмени в коворкинг-пространстве "Улетная точка" (ул. Герцена, 63/1) 22 августа.

Для 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организуют развлекательную программу. Ребята поучаствуют в играх, творческих мастер-классах и спортивных состязаниях. В конце мероприятия детям вручат школьные наборы, состоящие из канцелярских принадлежностей, тетрадей и рюкзаков, а также вкусные обеды, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Начало акции запланировано в 15 часов. Возрастное ограничение 0+