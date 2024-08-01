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50 юным тюменцам вручат рюкзаки, тетради и канцелярию к школе

Общество, 16:46 21 августа 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Ежегодная благотворительная акция "Собери ребёнка в школу" пройдет в Тюмени в коворкинг-пространстве "Улетная точка" (ул. Герцена, 63/1) 22 августа.

Для 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организуют развлекательную программу. Ребята поучаствуют в играх, творческих мастер-классах и спортивных состязаниях. В конце мероприятия детям вручат школьные наборы, состоящие из канцелярских принадлежностей, тетрадей и рюкзаков, а также вкусные обеды, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Начало акции запланировано в 15 часов. Возрастное ограничение 0+

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# благотворительность , школьники

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