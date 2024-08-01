Наркокурьеров-закладчиков задержала полиция в Голышманово
Происшествия, 13:49 21 августа 2024
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Двоих мужчин, причастных к покушению на сбыт наркотических средств, задержала полиция Голышмановского городского округа.
Установлено, что мужчины через один из мессенджеров устроились закладчиками наркотиков. Они распространяли расфасованные на разовые дозы свёртки с наркотиком через тайники-закладки.
Из незаконного оборота изъят мефедрон. Возбуждены уголовные дела, голышмановцам грозит до 15 лет лишения свободы.