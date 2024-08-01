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Наркокурьеров-закладчиков задержала полиция в Голышманово

Происшествия, 13:49 21 августа 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих мужчин, причастных к покушению на сбыт наркотических средств, задержала полиция Голышмановского городского округа.

Установлено, что мужчины через один из мессенджеров устроились закладчиками наркотиков. Они распространяли расфасованные на разовые дозы свёртки с наркотиком через тайники-закладки.

Из незаконного оборота изъят мефедрон. Возбуждены уголовные дела, голышмановцам грозит до 15 лет лишения свободы.

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# Голышмановский городской округ , наркотики , уголовное дело

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