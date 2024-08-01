На тюменском предприятии по ремонту вертолетов проводят экскурсии для школьников

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Профориентационные экскурсии для школьников проводит компания АО "ЮТэйр-Инжиниринг" на своем предприятии в аэропорту "Плеханово". Свои экскурсии компания представила представителям предприятий, которые проходят обучение по промышленному туризму, и экспертам АНО "Агентство бизнес-коммуникаций".

История предприятия началась в 1933 году в авиаремонтных мастерских Новосибирска. В 1941 году, с начала Великой Отечественной войны, его перебазировали в Барнаул, где оно находилось до 1944 года. После предприятие перевезли в Тюмень, где оно стало авиаремонтными мастерскими №26. В 1967 году им присвоили название "Завод №26". В 2007 году этот завод объединился с АО "ЮТэйр-Инжиниринг" в одно предприятие.

Полтора года назад здесь начали проводить профориентационные экскурсии для школьников, начиная с учащихся с пятого класса. "Необходимо прививать молодежи любовь к авиации и помогать делать выбор дальнейшей профессии. Проводим экскурсии бесплатно. Ранее из департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области к нам обращались подключиться к промышленному туризму. И на третий год мы решились попробовать свои силы в промышленном туризме", — сказал начальник управления по работе с персоналом АО "ЮТэйр-Инжиниринг" Павел Мыцык.

На предприятии проводят по две экскурсии по четвергам в 10 и 14 часов. За 2023 года на них побывали около тысячи человек. Численность группы не должна превышать 30 человек.

Гостей проводили на участок разборки вертолетов. Вертолеты прибывают сюда и своим ходом, и на трале. Срок ремонта в среднем составляет 120 дней. Вертолет полностью разбирают, все снятое оборудование в зависимости от принадлежности расходится по цехам и участкам для дальнейшего ремонта. Двигатели и главный редуктор на предприятии не ремонтируют, поэтому в случае необходимости они отправляются на заводы изготовителя для последующего ремонта. После их возвращают обратно в Тюмень.

После того, как вертолет полностью разобран, он поступает на участок смывки и сгонки. Поверхность покрывают специальной химией, оставляют в таком виде на сутки. После этого вертолет вычищают и вымывают до блеска. Следующий этап — дефектация с применением различных систем. Затем специалисты участка клепки производят работы устранению найденных дефектов и в целом проводят клепальные работы.

Далее гостей познакомили с другими этапами работы. Есть на территории предприятия участки промывки и очистки мелких деталей. Все то, что не удалось отмыть бензином, очищают в специальной машине абрикосовой косточкой.

Также гости осмотрели уличную экспозицию, желающие могли посидеть в кабине вертолета, почувствовать себя пилотами. Эти экспонаты тюменцы могли видеть на авиашоу "В гостях у ЮТэйра", которое проводят в городе раз в два года. Среди представленной техники можно увидеть и ту, что продолжают использовать в работе. Например, Ми-26. В 2023 году с помощью него активно тушили пожары.

Напомним, с 20 по 23 августа в Тюмени представители предприятий и туриндустрии Тюменской области проходят обучение. Первая часть – экскурсии на предприятиях, мастер-классы по теме промышленного туризма. 22-23 августа состоится лекционный модуль обучения. Будут разработаны спецпроекты, каждый из которых в будущем может поспособствовать развитию промышленного туризма в регионе.

Инна Пахомова