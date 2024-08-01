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Владимир Якушев: российский флаг олицетворяет единство и взаимоподдержку

Политика, 08:53 22 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российский триколор – это не просто государственный символ. В условиях неприкрытой агрессии, когда враг посягает на территорию нашего Отечества, флаг – это знак надежды и стойкости.

Об этом, поздравляя земляков с Днем государственного флага Российской Федерации, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Воспитание любви к Родине в сердцах юных уральцев и сибиряков всегда начинается со знакомства с триколором. Российский флаг для каждого жителя УФО и России всегда олицетворяет единство и взаимоподдержку, благодаря которым мы вместе делаем жизнь в нашей стране лучше, комфортнее и счастливее", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев добавил, что с началом специальной военной операции государственный флаг обрел еще один важный смысл – это Знамя Победы. "Пусть флаг России всегда развевается над нашей сильной Родиной", - добавил полпред.

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# Владимир Якушев , День флага

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