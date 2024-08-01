I Градостроительный форум прошел в Тюменском районе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Градостроительный форум "Дом. Усадьба. ТМР" прошел в центре культуры и досуга "Родник" пос. Московский 21 августа. На одной площадке более 80 человек, в том числе представители 48 компаний-застройщиков, обсудили ответственный подход к застраиваемым территориям под ИЖС.

"Анализ квадратных метров, которые вводятся в Тюменском районе, показал, что ИЖС превалирует над МКД. В конце прошлого года это было 59 процентов, а по первому кварталу – 64 процента. Темпы не снизятся, количество жителей растет. Развивать инфраструктуру мы можем только совместно с застройщиками. Отдельно муниципалитет не справится", - рассказала глава Тюменского района Ольга Зимина в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

50 девелоперских компаний ведут строительство жилья на более 70 площадках Тюменского района. Ежегодно в эксплуатацию сдают около 1 млн кв. метров жилья, большая часть – малоэтажное. На протяжении последних лет администрация района столкнулась с ситуациями, когда девелоперы строят дома, но не подводят коммуникации, обещают дороги, но их нет до сих пор. В районе уже есть посёлки, которые в народе прозвали "гетто".

"Недобросовестные застройщики дают обещания, под которыми нет никакой почвы. Не уведомляют тех людей, которые приобретают жилье, о том, что инфраструктура не развита, на данный момент нет возможности подключиться к коммунальным сетям, электроснабжению, в ближайшей перспективе не предполагается строительство улично-дорожной сети. А в каких-то территориях ее и невозможно построить в силу того, что застройщик, не соблюдая норм, оставил очень узкие проезды. Первостепенная задача – информировать людей о тех возможностях инфраструктуры, которые на данной территории есть", - подчеркивает Ольга Зимина.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются органы местного самоуправления, – наличие домов на землях сельхозназначения. По словам главы Тюменского района, форум для того и организован, чтобы призвать недобросовестных застройщиков к диалогу и действовать в рамках законодательства, Градостроительного кодекса.

На сегодня есть разные программы развития территорий для строительства. Механизм КРТ по инициативе правообладателей представил участникам встречи начальник управления градостроительной политики ГУС Тюменской области Алексей Кинчура.

Депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн рассказал о тенденции развития малоэтажного строительства в Тюменской области.

И.о. директора филиала АО "Россети Тюмень" Сергей Хотненко поделился информацией об обеспечении застраиваемых территорий энергоресурсами. О взаимодействии с органами местного самоуправления в обеспечении комфортного проживания граждан рассказал директор по развитию холдинга "Партнер" Владимир Лысков. Компания – пример социально ответственного бизнеса. Их проект "Ритмы" в с. Ембаево успешно реализуется, для жителей построили скейт-парк. Началось возведение детского сада.

По итогам Градостроительного форума принята резолюция, в которой приписано: органы власти и ресурсоснабжающие организации оказывают всестороннее содействие застройщикам в реализации проектов, в решение вопросов ИЖС заинтересованные стороны действуют согласованно, исходя из единых подходов.

Форум – площадка для диалога власти, застройщиков, "ресурсников", риелторов решено проводить не реже одного раза в год.

Анжела Лебедева