Тюменский производитель ЦСП стал участником Строительно-индустриального кластера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завод "Сибжилстрой", который производит цементно-стружечные плиты, стал участником Строительно-индустриального кластера Тюменской области.

Об этом рассказала директор "Сибжилстроя" Татьяна Бойко журналистам региональных СМИ во время пресс-тура на производство 21 августа. По ее оценке, новый статус даст возможность выстроить деловые связи, расширить рынок сбыта, в том числе, и в домашнем регионе.

"Порядка 12 процентов продукции у нас реализуется в Тюменской области. Все остальное за ее пределами. Мы всё-таки хотели бы наш продукт реализовывать в Тюмени и показать всем, что мы существуем, что у нас экологичная продукция, интересная. И что она применима даже в условиях Крайнего Севера", - отметила директор.

Как подчеркнула руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Тюменской области Наталья Баженова, завод является украшением Ассоциации, поскольку он единственный завод в Уральском федеральном округе, выпускающий продукцию для каркасного строительства и имеет более чем 90-летнюю историю.

"Самая главная задача, которая стоит перед Строительно-индустриальным кластером - это познакомить тюменские компании, застройщиков, проектировщиков, архитекторов с возможностями, которые есть у компании "Сибжилстрой". Компаниям, которые присоединяются к кластеру, мы помогаем оформлять программы федеральной и региональной поддержки для развития и модернизации производств", - уточнила представитель кластера.

Кластер объединяет более 40 ассоциированных участников. Общий объем их выручки составляет около 25 млрд рублей: "И мы сейчас находимся в стадии переговоров со 166 компаниями. Это не только представители Тюменской области, но и других субъектов Российской Федерации", - привела данные руководитель.

Отметим, "Сибжилстрой" с мая 2024 г. стал участником национального проекта "Производительность труда". Команда завода прошла серию обучающих тренингов, изучила принципы бережливого производства, утвердила план мероприятий, которые касаются и сокращения издержек. Главная цель большой работы - повышение производительности труда.

Оксана Корнеенкова