  • 21 августа 202421.08.2024среда
  • USD90,6944
    EUR100,2040
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер восточный

Жители Армизонского района собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области

Общество, 20:14 21 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пункт приема гуманитарной помощи для жителей Курской района развернули в Комплексном центре социального обслуживания населения Армизонского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Необходимые вещи, медикаменты, продукты и многое другое жители также несут в администрацию муниципалитета. Здесь регулярно комплектуются посылки для отправки в зону СВО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:09 21.08.2024Демонтаж старых конструкций и заливку черновой стяжки пола завершили в Червишевской амбулатории
20:14 21.08.2024Жители Армизонского района собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
19:41 21.08.2024Незаконную свалку нашли в тюменском дачном товариществе
18:36 21.08.2024Финалист программы "Время героев" осмотрел текущую готовность тюменской школы