Жители Армизонского района собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
Общество, 20:14 21 августа 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Пункт приема гуманитарной помощи для жителей Курской района развернули в Комплексном центре социального обслуживания населения Армизонского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Необходимые вещи, медикаменты, продукты и многое другое жители также несут в администрацию муниципалитета. Здесь регулярно комплектуются посылки для отправки в зону СВО.