В Ялуторовске на "Ночи кино" покажут сказку "По щучьему велению"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская акция "Ночь кино" - это еще один повод всей семьей или дружной компанией отдохнуть, погружаясь в сюжеты новых кинолент. 24 августа в Ялуторовском музее "Торговые ряды" зрители познакомятся с кинокартинами: "Сто лет тому вперед", "Воздух" и "По щучьему велению".

Напомним, что съемки фильма "По щучьему велению" проходили в Тобольском районе. В массовых сценах на территории туркомплекса "Абалак" приняли участие местные жители.

Перед просмотром фильмов гостям предложат увлекательную квест-викторину, сообщает пресс-служба музея.

"Заядлые киношники проверят себя, насколько хорошо знают крылатые выражения из известных отечественных картин, как снималось кино в Ялуторовске, а также сюжеты популярных мультфильмов", - отмечено в сообщении. А самым интригующим моментом квест-викторины станет поиск важного атрибута съемочного процесса, проходившего в Ялуторовске в 2004 году. Победителей ждут призы от партнера акции – кинотеатра "Премьера".

Всероссийская акция "Ночь кино", ставшая культурно значимым ежегодным кинособытием, пройдет в девятый раз 24 августа 2024 года во всех субъектах Российской Федерации. В этом году география акции значительно расширилась, включив в себя площадки посольств России за рубежом и других российских загранучреждений в странах БРИКС и СНГ, которые впервые примут участие в мероприятии.