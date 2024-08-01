Педагоги и психологи регионального центра "Семья" готовят к школе родителей первоклассников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На сайте Тюменского регионального центра "Семья" каждый четверг в рамках проекта "Точка опоры" проходит родительский интенсив "Первый раз в первый класс: подготовка к школе".

Поступление ребенка в первый класс, по словам педагога-психолога центра Оксаны Митюшовой, вызывает у родителей сомнения, волнение и тревогу, которые иногда перерастают в конкретные страхи.

"Важно настроиться на прохождение этого этапа и поддерживать друг друга, - сообщила она. - Подготовиться к поступлению в первый класс – это не только про то, чтобы записать ребенка в школу, выбрать учителя и подходящую программу обучения, научить ребенка минимальным навыкам счета или письма. Это также о том, чтобы проработать собственные психологические трудности, связанные как с текущей ситуацией, так и с прошлым негативным опытом".

Серия прямых эфиров - в официальной группе регионального центра "Семья" ВКонтакте.