В Тюмени будут обучать спортивных комментаторов

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Школу спортивных комментаторов откроют в Тюменской области в сентябре 2024 года. Обучиться в ней смогут жители Тюмени и Тюменского района в возрасте от 15 до 25 лет, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Проект реализуют Олимпийский совет региона совместно с холдингом "Сибинформбюро" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. В программе курса 28 занятий, которые пройдут в студии медиахолдинга. Участники узнают, как комментировать спортивные события, как готовиться к играм, как брать интервью у спортсменов. Также их обучат азам тележурналистики. Запланирована и практика - выезды на региональные и муниципальные спортивные события.

"Спортивный комментатор — человек, который, придаёт динамики спортивным событиям, знакомит зрителей с историей спорта, помогает глубже понять происходящее на арене, дорожке или ринге. В наших планах создать базу комментаторов, которые смогут принимать участие в большинстве региональных мероприятиях, вести их, делать спортивные состязания интереснее для зрителей", - рассказала президент Олимпийского совета, чемпион Олимпийских игр по биатлону Луиза Носкова.

Преподавателями станут известные в регионе журналисты. Также участники курса встретятся с выдающимися спортсменами и возьмут у них интервью. По окончании обучения будет создана база комментаторов, которых будут приглашать на региональные спортивные события.

На курсе 10 мест. Группу сформируют на конкурсной основе. Заявки на обучение нужно отправить до 1 сентября через эту форму по ссылке.