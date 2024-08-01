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Тюменские студенты вошли в состав бригады "Поезда дружбы"

Общество, 16:58 22 августа 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Бойцы студенческого отряда ТюмГУ "Стрела" Никита Заверуха, Даниэль Барган, Артём Артюгин и Никита Дейкин примут участие во всероссийской акции "Поезд дружбы". В ближайшую неделю вместе с ребятами из Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга они будут работать на рейсе по маршруту "Екатеринбург-Анапа".

Это поезд с особенной программой для пассажиров. В бригаду проводников попадают самые активные представители студенческих отрядов, которые обеспечивают высочайший сервис на всем пути следования, а также выполняют особую миссию: проводят в пути тематические радиопередачи, игры, конкурсы и другие мероприятия, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ежегодную акцию "Поезд Дружбы" проводит молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" совместно с Уральским филиалом АО "Федеральная пассажирская компания". Ребята из отряда проводников "Стрела" выезжают в рейсы каждое лето на протяжении 12 лет.

"В настоящее время наше объединение насчитывает 22 человека. В этом трудовом сезоне ребята работали проводниками в пассажирских составах по направлениям Тюмень – Нижневартовск – Адлер, Тюмень – Махачкала, Тюмень – Санкт-Петербург и Тюмень – Анапа", – рассказала командир отряда проводников "Стрела" Анастасия Рогова.

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# студенты , студотряды , ТюмГУ

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