На верхний пилон моста Влюблённых в Тюмени водрузили флаг России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шествием с триколором отметили в Тюмени День государственного флага России 22 августа. Жители города и активисты "Молодой гвардии" прошли по набережной Туры до моста Влюбленных, в 13 часов флаг был развёрнут на верхнем пилоне моста под звуки гимна России. Участники также раздавали ленты с триколором прохожим.

"Акция, которую мы проводим сегодня, нацелена на то, чтобы выразить нашу любовь к Родине. Это торжественное шествие с флагом, а также водружение государственного символа на мост Влюблённых", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" проект-менеджер "Молодой Гвардии" Ангелина Лупушор.

К акции присоединились представители общественных организаций и силовых структур, в том числе, Росгвардии, прокуратуры, сотрудники земельного кадастра и Тюменской таможни. Для участников шествия организаторы подготовили викторину с вопросами по истории главного символа России.

"Это важно делать, несмотря на погоду, потому что флаг – государственный символ страны. Под ним совершаются все открытия как научные, так и технические. Это символ единства нашего народа", - добавила она.

Водружение флага - традиционная акция тюменских молодогвардейцев. В этот году провести её не помешала даже дождливая погода. По мнению организаторов, мост Влюбленных - один из знаковых объектов областного центра и вместе с набережной является местом притяжения для гостей города. Кроме того, установленный на нём флаг виден во многих районах Тюмени.

В этот день флешмобы, акции и торжественные мероприятия, посвящённые главному государственному символу России, проходят по всей стране. В Тюменской области в рамках всероссийской акции Движения Первых "Мы - граждане России" состоится вручение первых паспортов. В 17 часов тюменцев и гостей города ждёт праздничная программа на площади 400-летия Тюмени. Лекция на тему "Флаг России: от истоков к современности" начнётся в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) в 19 часов. Концертная программа в честь праздника стартует на Цветном бульваре в Тюмени в 20 часов. Всего в Тюменской области запланировано около 340 мероприятий.

Напомним, праздник установлен на основании указа президента России № 1714 от 20 августа 1994 года. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орёл", построенном в 1667-1669 годах. Официальный статус триколор приобрёл только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен "окончательно считаться бело-сине-красный цвет и никакой другой".

В новейшее время национальный триколор впервые подняли 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов.

Николай Ступников