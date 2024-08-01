Роспатент упрощает процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервисы для упрощения процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность развивает Роспатент. Для малых технологических компаний установлен приоритетный порядок, в соответствии с которым срок рассмотрения заявок составляет не более двух месяцев, рассказал глава Роспатента Юрий Зубов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 22 августа.

Приоритет для малых компаний позволяет им быстрее воспользоваться мерами господдержки. Для остальных организаций регистрация занимает около четырех месяцев.

За 2023 год и с начала 2024 года на портале госуслуг размещено 11 новых интерактивных форм самых востребованных государственных услуг, оптимизированных под современные стандарты. В настоящее время сократилось количество предоставляемых документов. Сроки по регистрации лицензионных соглашений, соглашений франчайзинга сокращены в три раза.

В конце 2024 года планируется начать проактивное предоставление ряда госуслуг для бизнеса, таких как регистрация бизнеса, масштабирование и оценка интеллектуальной собственности.

Роспатентом совместно с Корпорацией МСП планируется создание сервиса на платформе "МСП.РФ", который позволит зарегистрировать объект интеллектуальной собственности для сектора МСП, а также провести их рыночную оценку.

С Минцифры ведется разработка сервиса для предупреждения правообладателя об истечении срока действия товарного знака.

Глава правительства подчеркнул необходимость упрощения процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность и указал на важность выстраивания справедливой системы.