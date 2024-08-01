Роспатент упрощает процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность
Сервисы для упрощения процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность развивает Роспатент. Для малых технологических компаний установлен приоритетный порядок, в соответствии с которым срок рассмотрения заявок составляет не более двух месяцев, рассказал глава Роспатента Юрий Зубов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 22 августа.
Приоритет для малых компаний позволяет им быстрее воспользоваться мерами господдержки. Для остальных организаций регистрация занимает около четырех месяцев.
За 2023 год и с начала 2024 года на портале госуслуг размещено 11 новых интерактивных форм самых востребованных государственных услуг, оптимизированных под современные стандарты. В настоящее время сократилось количество предоставляемых документов. Сроки по регистрации лицензионных соглашений, соглашений франчайзинга сокращены в три раза.
В конце 2024 года планируется начать проактивное предоставление ряда госуслуг для бизнеса, таких как регистрация бизнеса, масштабирование и оценка интеллектуальной собственности.
Роспатентом совместно с Корпорацией МСП планируется создание сервиса на платформе "МСП.РФ", который позволит зарегистрировать объект интеллектуальной собственности для сектора МСП, а также провести их рыночную оценку.
С Минцифры ведется разработка сервиса для предупреждения правообладателя об истечении срока действия товарного знака.
Глава правительства подчеркнул необходимость упрощения процедуры регистрации прав на интеллектуальную собственность и указал на важность выстраивания справедливой системы.