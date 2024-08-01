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Участник Курской битвы из Тюмени дал напутствие сегодняшним бойцам СВО

Общество, 12:35 23 августа 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

23 августа - День воинской славы России. В этот день советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве.

Масштабное сражение стало переломным моментом в Великой Отечественной войне. Один из участников Курской битвы живет сейчас в Тюмени - это Александр Ефимович Дикарев, сообщает информационный центр правительства региона.

В сентябре ветеран готовится отметить 100-летие. Военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции, фронтовик напоминает: враг тогда был силен, но благодаря четкой дисциплине, стойкости, вере в Победу, был выдавлен, а позже "драпал" до Берлина.

"Я там воевал до вас под Курском! Сражался в Сталинграде. Мы русские вояки, где-то мы простаки, но воевать мы умеем. Сколько б врагов ни приходило на нашу землю, сначала у них получалось, а потом мы их гнали до Берлина. Хорошая разведка, выдержка, поддержка товарищей - только так нужно воевать", - сказал Александр Ефимович.

Фронтовик сам родом из Курской области. Во время войны добровольцем ушел на фронт – сражался под Сталинградом в составе 33 гвардейской стрелковой дивизии. Получил ранение, но вернулся на службу. Участвовал в войне с Японией. В Тюмень Александр Ефимович попал уже в 1950-е – служил в гарнизонной автомобильной школе. После демобилизации работал преподавателем в школе ДОСААФ. Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами.

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# Курская битва

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