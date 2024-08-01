Директора Тюменского драмтеатра подозревают в мошенничестве в крупном размере

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора Тюменского драмтеатра подозревают в мошенничестве в крупном размере, он находится под домашним арестом.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении директора ГАУК ТО "ТКТО" структурного подразделения "Тюменский драматический театр" Сергея Осинцева 1969 года рождения и его заместителя Александра Чурсина 1983 года рождения.

Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ.), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 27 октября 2024 года.