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Директора Тюменского драмтеатра подозревают в мошенничестве в крупном размере

Происшествия, 11:19 23 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора Тюменского драмтеатра подозревают в мошенничестве в крупном размере, он находится под домашним арестом.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении директора ГАУК ТО "ТКТО" структурного подразделения "Тюменский драматический театр" Сергея Осинцева 1969 года рождения и его заместителя Александра Чурсина 1983 года рождения.

Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ.), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 27 октября 2024 года.

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# Сергей Осинцев , суд

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