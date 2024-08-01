Директора Тюменского драмтеатра подозревают в мошенничестве в крупном размере
Происшествия, 11:19 23 августа 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Директора Тюменского драмтеатра подозревают в мошенничестве в крупном размере, он находится под домашним арестом.
Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении директора ГАУК ТО "ТКТО" структурного подразделения "Тюменский драматический театр" Сергея Осинцева 1969 года рождения и его заместителя Александра Чурсина 1983 года рождения.
Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ.), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 27 октября 2024 года.