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Тюменцев приглашают на бесплатную экскурсию "По следам Ф. С. Колмогорова"

Общество, 18:05 23 августа 2024

Бесплатная экскурсия "По следам Ф. С. Колмогорова" пройдет в Центре татарской культуры в Тюмени 25 августа, начало в 12 часов.

Мероприятие проведут в рамках проекта "Большие семейные выходные", который реализуют в областном центре.

Инициативу реализуют специально для семей, чтобы объединить их общими активностями, дать возможность интересно и весело провести время вместе, укрепить традиции.

Напомним, Ф.С. Колмогоров – купец 1 гильдии, почечный гражданин города Тюмени, председатель попечительного совета женской гимназии, член попечительного совета Александровского реального училища, городской голова, владелец кожевенных заводов Тюмени. Крупнейщий благотворитель и меценат.

Вход на экскурсию свободный, но организаторы рекомендуют записаться по телефону: +7(912)385-5452.

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# центр татарской культуры , экскурсии

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