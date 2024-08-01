Тюменцев приглашают на бесплатную экскурсию "По следам Ф. С. Колмогорова"

Бесплатная экскурсия "По следам Ф. С. Колмогорова" пройдет в Центре татарской культуры в Тюмени 25 августа, начало в 12 часов.

Мероприятие проведут в рамках проекта "Большие семейные выходные", который реализуют в областном центре.

Инициативу реализуют специально для семей, чтобы объединить их общими активностями, дать возможность интересно и весело провести время вместе, укрепить традиции.

Напомним, Ф.С. Колмогоров – купец 1 гильдии, почечный гражданин города Тюмени, председатель попечительного совета женской гимназии, член попечительного совета Александровского реального училища, городской голова, владелец кожевенных заводов Тюмени. Крупнейщий благотворитель и меценат.

Вход на экскурсию свободный, но организаторы рекомендуют записаться по телефону: +7(912)385-5452.