На 19 дней закроют для транспорта участок улицы Малышева в Тюмени
Общество, 18:21 23 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
С 27 августа по 15 сентября в Тюмени будет прекращено движение транспорта средств по ул. Малышева на участке от Игримской Шаимской.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Возможные маршруты объезда: улицы Игримская, Королева, Блюхера и Мельникайте, сообщает администрация города.