  • 23 августа 202423.08.2024пятница
  • USD91,2881
    EUR101,6207
  • В Тюмени 17..19 С 7 м/с ветер северный

На 19 дней закроют для транспорта участок улицы Малышева в Тюмени

Общество, 18:21 23 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 27 августа по 15 сентября в Тюмени будет прекращено движение транспорта средств по ул. Малышева на участке от Игримской Шаимской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Возможные маршруты объезда: улицы Игримская, Королева, Блюхера и Мельникайте, сообщает администрация города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 23.08.2024Форум "Тюмень — город образования" соберёт педагогов и воспитателей
18:21 23.08.2024На 19 дней закроют для транспорта участок улицы Малышева в Тюмени
18:05 23.08.2024Тюменцев приглашают на бесплатную экскурсию "По следам Ф. С. Колмогорова"
17:54 23.08.202424 августа - события дня