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Шесть команд Движения первых из Тюменской области признаны лучшими в России

Общество, 19:11 23 августа 2024

из сообщества "Первые | Тюменская облаcть" ВКонтакте | Фото: из сообщества "Первые | Тюменская облаcть" ВКонтакте

Шесть первичных отделений Движения Первых Тюменской области признаны одними из лучших в России.

Команды из Казанского, Сорокинского, Омутинского, Нижнетавдинского районов, Заводоуковского городского округа и Ялуторовска стали победителями конкурса первичных отделений.

Всего профильный конкурс объединил более 120 тыс. участников Движения.

Победили получат денежные призы, которые можно направить на создание пространства Движения Первых, проведение мероприятий, оснащение студий или покупку оборудования.

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