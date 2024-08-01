Глава Тюмени поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева. | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева.

Со 100-летним юбилеем поздравили в Тюмени участника Великой Отечественной войны из Тюмени Василия Петровича Кулакова.

Василий Петрович родился 23 августа 1924 года в деревне Дубровино Свердловской области в многодетной крестьянской семье. После школы работал в колхозе.

В армию его призвали 21 августа 1942 года. Прошёл обучение в первом Тюменском пехотном училище, направлен на фронт.

Всю войну прошел автоматчиком. Участвовал в боевых действиях на территориях Украины, Молдавии, Польши, Германии.

Удостоен ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями "За боевые заслуги", медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В 1970 году Василий Петрович переехал с семьёй в Тюмень, где 33 года до выхода на заслуженный отдых проработал плотником-монтажником в "Мостотряде".

Сегодня о его благополучии и здоровье заботятся родные и близкие. У него 4 дочери, 8 внуков, 9 правнуков и 2 праправнука, рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.