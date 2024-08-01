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"Тюмень" поборется за Суперкубок России

Спорт, 09:49 24 августа 2024

vk.com/minifktyumen | Фото: vk.com/minifktyumen

За Суперкубок России поборется мини-футбольный клуб "Тюмень". Матчи пройдут 24 и 25 августа на волейбольной арене "Динамо" в Москве. Впервые в истории турнир пройдет в формате "Финала четырех".

В первом полуфинале "Тюмень" сыграет с "Норильским никелем", обладателем БЕТСИТИ Кубка России 2023/24. Матч начнется в субботу в 13 час. по московскому времени.

В воскресенье, 25 августа, в 12 час. стартует поединок за третье место, в 14 час. 30 минут - финал, который определит обладателя трофея.

Отметим, что в связи с тем, что "Ухта" выиграла регулярный чемпионат, Кубок лиги и стала серебряным медалистом Суперлиги, то четвертую путевку получила "Тюмень", которая завоевала бронзовые награды, пояснили в пресс-службе Российского футбольного союза "Вслух.ру".

30 августа начнется регулярный чемпионат Суперлиги. Первым соперником "Тюмени" станет "Сибиряк" из Новосибирска.

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