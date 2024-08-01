Кратковременные дожди пройдут в Тюменской области
Общество, 09:44 24 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Кратковременные дожди пройдут в Тюменской области. В ряде территорий 24 августа прогнозируются также грозы и сильный ветер, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются на участке федеральной дороги Голышманово – Абатское. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
В Тюмени в субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, днем температура воздуха плюс 16 градусов, вечером – до плюс 15 градусов.
25 августа в Тюмени пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха плюс 19 градусов.