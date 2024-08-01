Кратковременные дожди пройдут в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди пройдут в Тюменской области. В ряде территорий 24 августа прогнозируются также грозы и сильный ветер, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на участке федеральной дороги Голышманово – Абатское. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

В Тюмени в субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, днем температура воздуха плюс 16 градусов, вечером – до плюс 15 градусов.

25 августа в Тюмени пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха плюс 19 градусов.